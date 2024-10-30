Мошенники лишили москвичей более 100 квартир

В Москве мошенники лишили квартир более сотни горожан, убеждая их брать микрозаймы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

С 2018 по 2021 год мошенники предоставляли клиентам, большинство из которых пенсионеры, брать кредиты на невыгодных условиях под залог жилья. В итоге у заемщика не получалось выплатить долг, после чего у него через суд забирали квартиру в счет погашения задолженности, процентов и пени. Далее недвижимость выставляли на торги.

Столичная полиция выяснила, что все кредиты были выданы в офисе одной микрофинансовой организации, однако договоры займа оформляли на частных инвесторов, с которыми у нее не было договора поручения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Ранее житель Нижнего Новгорода купил две квартиры и остался без жилья. Бывшие собственники отказались впускать его, так как квартиры были проданы по указке мошенников.