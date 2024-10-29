Эксперт рассказал, сколько составит переплата по ипотеке под 25%

Россияне, оформив ипотеку на 30 лет со ставкой 25% годовых, переплатят около 24 млн рублей. Такую информацию предоставил кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передают «Аргументы и факты».

Как уточнил эксперт, на деле переплата окажется еще больше. Это связано с ежегодной оплатой страхования недвижимости, а также жизни и здоровья, отметил собеседник. По словам Балынина, эти платежи следует учитывать при планировании своих расходов на обслуживание ипотечных обязательств.

Ранее Балынин заявил «Газете.ru», что в настоящее время оформлять ипотечные кредиты не следует, поскольку через два-три года ставки будут ниже и можно будет получить лучшие условия.

Эксперт счел текущие ставки по ипотеке чрезвычайно высокими. При этом, по его словам, они «справедливы с точки зрения регулирования рынка». Как уточнил собеседник, российские граждане платят 19 тысяч рублей по ипотеке за каждый взятый в кредит миллион рублей.