Эксперт рассказала, что будет с ценами на квартиры в следующем году

В предстоящем году цены на новостройки в России, вероятно, будут повышаться. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявила эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta Estate Елена Земцова.

Собеседница отметила, что в начале 2025 года «тенденция к росту цен сохранится примерно на том же уровне, до 15%». Она выразила уверенность в том, что наиболее существенным рост цен будет в массовых сегментах. Эксперт прогнозирует сокращение количества скидочных лотов.

Вместе с тем, по мнению Земцовой, перед новым годом число акционных предложений увеличится. Она считает, что по наименее ликвидным лотам дисконт будут достигать 30%.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компаний «Метриум» и Regions Development сообщила, что в июле — сентябре российские граждане приобрели 4 139 квартир и апартаментов на начальном этапе строительства. Так, было совершено 31,7% сделок по покупке строящегося жилья.