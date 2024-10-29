В Финляндии арестовали пять объектов российской недвижимости

HS: в Финляндии наложен арест на пять объектов российской недвижимости
В Финляндии наложен арест на пять объектов российской недвижимости в связи с делом украинской компании «Нафтогаз».
Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.
«Финские власти приступили к крупномасштабной операции по конфискации активов российского государства», — говорится в материале.
Отмечается, что три объекта расположены на Аландских островах и два в Хельсинки.
Ранее стало известно, что власти Финляндии арестовали участок земли Российского центра науки в Хельсинки.