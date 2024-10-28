В Финляндии конфисковали собственность России по иску Украины

Финский суд принял решение о конфискации замороженных российских госактивов по иску украинской энергетической компании. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

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Издание «РБК-Украина» утверждает, что речь идет об иске компании «Нафтогаз». Сообщается о конфискации участка площадью 3,3 га, который принадлежит Российскому центру науки и культуры в Хельсинки (РЦНК).

Основная задача Центра - оказание содействия в реализации совместных российско-финляндских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

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Финскими властями весной 2023 года был наложен арест на здание РЦНК и участок. Российский (Советский) центр науки и культуры в Хельсинки открыли около 47 лет назад. После распада союза имуществом центра стала распоряжаться Россия.