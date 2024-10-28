Арендодателям назвали риски при сдаче квартиры

Полный учет имущества в съемной квартире избавит хозяина от споров с жильцами в случае кражи или порчи. Какие риски сопровождают сдачу жилья в аренду, «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

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Эксперт советует задокументировать все вещи, находящиеся в квартире на момент сдачи, — к договору аренды можно приложить фото либо снять передающееся в пользование имущество на видео. Также в соглашении стоит указать, какие меры предосторожности обязан соблюдать арендатор. Эти правила должны касаться как безопасности, так и ущерба, нанесенного квартире и соседям. При этом при заключении договора со всех проживающих следует брать паспортные данные, напоминает Ракута.

Еще одна опасность, на которую обрекает себя арендодатель, — превышение количества нанимателей: когда договор заключается с одним человеком, а на деле в квартире проживает двое или трое. Это нарушает правила соглашения, поэтому во избежание судебных разбирательств в документе необходимо изначально прописать возможное число жильцов.

Кроме того, арендодатели часто сталкиваются с задержкой оплаты. Наниматели нередко просят об отсрочке платежей или разделения депозита на несколько месяцев — это хоть и финансово невыгодно, но не указывает на злостного неплательщика. Если же оплату задерживают дольше чем на 50 дней, то собственник имеет полное право потребовать освободить жилплощадь и удержать с жильцов депозит, пояснил специалист.

Ранее аналитики зафиксировали повышение ставок аренды «однушек» в Москве на треть. Заметнее всего съемное жилье подорожало в Мещанском и Таганском районах столицы.