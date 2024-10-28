Названы самые перспективные для жилой стройки регионы России

Наибольшим потенциалом роста рынка жилой недвижимости среди регионов РФ обладают Дагестан, Калмыкия и Республика Алтай, если исходить из динамики роста цен на многоквартирные дома за последние три года и низкого уровня обеспеченности возводимым жильем на душу населения. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Key Capital, которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики компании изучили данные о росте цены квадратного метра в многоквартирных новостройках с сентября 2021 года по сентябрь 2024 года, обеспеченность возводимым многоквартирным жильем на душу населения во всех субъектах РФ и выделили семь регионов, которые обладают наибольшими инвестиционной привлекательностью и потенциалом роста рынка.

"В Республике Дагестан с 2021 по 2024 год цены на новостройки росли ускоренными темпами, особенно в Махачкале, где наблюдался значительный рост спроса на жилье. Это связано с активной внутренней миграцией и высокой рождаемостью, что усилило потребность в новых квартирах. <…> Динамика цены за три года - 193%. Обеспеченность строящимся жильем - 20,9 кв. м/100 жителей", - говорится в материалах.

Для сравнения, в целом по РФ средняя динамика роста цены "квадрата" в новостройках с сентября 2021 года составила 74%, а обеспеченность возводимым жильем -78,9 кв. м/100 жителей.

В Республике Калмыкия стоимость квадратного метра за три года выросла на 179%, а обеспеченность строящимся жильем в сентябре 2024 года составила 24,6 кв. м/100 жителей. Аналитики пояснили такую динамику совершенствованием транспортной инфраструктуры региона, что привлекло новых жителей в Элисту.

В Республике Алтай цена "квадрата" с сентября 2021 года поднялась на 148%, и обеспеченность достигла 25,6 кв. м/100 жителей. К росту стоимости жилья в этом регионе привел приток покупателей недвижимости из других субъектов, которые хотели инвестировать в локации в живописных местах, в том числе в новостройки в Горном Алтае и его окрестностях, разъяснили в отчете.