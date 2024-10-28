Как получить пенсию в 50 тысяч рублей: советы депутата

«По примерным расчетам, для пенсии в 50 тыс. рублей человеку потребуется более 50 лет стажа и около 80 тыс. рублей средней зарплаты или 35 лет стажа и заработок в 150 тыс. рублей», – отметил депутат. По информации Никитина, при зарплате в 50 тысяч рублей и стаже 30 лет пенсия составит 30 тысяч рублей. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены социальные надбавки: для жителей Крайнего Севера, инвалидов, детей-сирот, участников Великой Отечественной войны, государственных служащих и космонавтов. Сейчас при средней зарплате в 50 тысяч рублей россиянам приходится откладывать деньги на пенсию. В мировом рейтинге из 96 стран Россия занимает 65-е место. Однако, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), наша страна входит в пятерку стран с наибольшим ростом пенсий с учетом инфляции. Депутат подчеркнул, что это свидетельствует о стремлении правительства улучшить благосостояние пенсионеров, передает «Газета.Ru». Напомним, самозанятым предлагают самостоятельно накопить на пенсию. Как это сделать, рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1