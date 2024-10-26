Высокая ключевая ставка уничтожила «чистую» ипотеку

В России почти не осталось людей, которые могут позволить себе "чистую" ипотеку, заявил член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Его слова приводит News.ru.

Речь идет об ипотеке с минимальным первым взносом, пояснил эксперт. В основном это льготные кредиты, по рынку такие случаи единичны, добавил он.

"Ипотеку брали в последнее время те, кому на доплату нужна была небольшая сумма. Или продал одно жилье — купил другое", - отметил Барсуков.

Выдача ипотеки в России в третьем квартале рухнула на 47% по сравнению с показателем за предыдущие три месяца. В годовом выражении показатель просел еще сильнее — на 61%.

Россияне не спешат покупать недвижимость при текущих ставках. Ждать их снижения в ближайшее время не приходится - Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до рекордных за 22 года 21% годовых.