Набиуллина заявила о снижении цен на новостройки в России

Цены на новые квартиры в России начали снижаться. Об этом заявила председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит агентство РИА Новости.

«Предварительные данные, оперативные, показывают, что, скорее всего, на первичном рынке и в России в целом, и в некоторых регионах началось снижение цен», — поделилась информацией глава регулятора.

Набиуллина добавила, что если соответствующая тенденция продолжится, это окажет воздействие на сокращение разрыва цен между жильем в новостройках и на вторичном рынке.

Ранее на той же пресс-конференции глава ЦБ назвала срок снижения ставок по ипотеке в РФ. По ее словам, это произойдет тогда, когда инфляция начнет замедляться.