Стало известно, сколько россиян не нуждаются в своей квартире

Собственное жилье требуется 65% россиян, следует из данных проведенного «Альфа-страхованием» опроса. Вместе с тем, 20% респондентов не нуждаются в своей квартире, пишет РБК.

Согласно исследованию, еще 15% считают, что владеть жилой недвижимостью предпочтительно, но не обязательно.

Часть респондентов (17%) признала, что имеет непогашенный ипотечный кредит. Свыше половины (52%) ипотечников тратит на обслуживание кредита по 50-100 тыс. рублей в месяц, 25% респондентов тратят от 100 до 200 тыс. в месяц.

Многие участники опроса, которые не посчитали необходимым брать ипотечный кредит, заявили, что их пугают сложности с погашением ипотеки, которые могут возникнуть при потере работы. Такое мнение высказали 52% респондентов, уточнили исследователи.

Еще 17% разъяснили, что их беспокоит то, что из-за высоких трат на обслуживание кредита значительно ухудшится их качество жизни.

По данным портала, в опросе «Альфа-страхования» участвовали 1,2 тыс. респондентов.