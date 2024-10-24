Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

Цены на недвижимость в Москве могут снизиться на один-два процента. Такое будущее им предсказал президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников в разговоре с aif.ru.

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Эксперт отметил, что в данный момент средняя стоимость квадратного метра жилья в столице стартует от 300 тысяч рублей, однако к концу 2024 года квартиры могут подешеветь.

«В случае, если Центробанку РФ удастся сократить потребление для снижения инфляции, можно будет увидеть падение цен на недвижимость до одного процента в месяц», — считает Банников.

Однако наиболее вероятным сценарием, убежден риелтор, будет стабилизация стоимости жилья на нынешнем уровне с колебаниями плюс-минус один процент от месяца к месяцу.

Днем ранее россиян, рассматривающих покупку квартиры в новостройке, призвали не надеяться на снижение цен на них в ближайшее время. По словам эксперта по недвижимости Елены Земцовой, до конца года «первичка», напротив, подорожает на 5-10 процентов.