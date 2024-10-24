Сенатор призвала не возобновлять льготную ипотеку в России

Возобновлять программу массовой льготной ипотеки под восемь процентов в России нецелесообразно. Такое мнение высказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова. Lenta.ru

«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры (стало тяжелее приобретать квартиры даже по льготной ставке), обременительные расходы для госбюджета (за огромные компенсации банкам по льготной ипотеке граждане расплачиваются налогами). В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами. Еще одной причиной «нерентабельности» массовой льготной ипотеки является снижение эффекта проводимой ЦБ РФ монетарной политики. Дело в том, что эта программа ослабляет нужное полезное воздействие ключевой ставки на положительную динамику розничного кредитования», — пояснила сенатор. Газета.Ru

Епифанова также уточнила, что планируются новые программы льготной ипотеки, но они стартуют не ранее первой половины следующего года и будут ориентированы на специалистов из критически важных секторов экономики, таких как космос и оборонная промышленность. Кроме того, продолжат действовать адресные программы для стимулирования переселения в сельские районы и специализированные программы для определенных категорий граждан до 2030 года. Ura.Ru