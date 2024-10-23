Эксперты рассказали, каким жильцам сдают более дешевые квартиры

В большинстве российских городов арендодатели сдают дешевле квартиры, в которых можно проживать с животными (pet-friendly). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов ведущей российской онлайн-платформы для поиска и операций с недвижимостью «Циан».

Так, «однушки» сдаются на 7%, дешевле, «двушки» - на 9%, говорится в публикации. По словам эксперта вышеуказанной компании Елены Лапшиной, такой тренд обусловлен тем, что зачастую квартиры, где можно проживать с питомцами, имеют более простой ремонт.

Вместе с тем, как уточнила собеседница, по стране наблюдается разрыв цен. И он может быть даже двукратным, как в «двушках» во Владивостоке, отметила специалист. При этом, по ее словам, Москва является исключением. В этом городе, напротив, средние ставки аренды в pet-friendly квартирах выше из-за нахождения многих из них в центре столицы, утверждает Лапшина.

Названа цена аренды самой дорогой квартиры в Москве

Ранее «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что стоимость аренды квартир в крупных городах России повысилась на 25–31% год к году. Отмечалось, что цены на однокомнатные квартиры поднялись на 31%, двухкомнатные подорожали на 29%.