Кабмин выделил почти 500 млрд рублей на льготные ипотечные программы

В России на реализацию льготных ипотечных программ, в том числе семейной ипотеки, дополнительно выделили 446,9 млрд рублей. Подпись под соответствующим распоряжением поставил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

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Средства будут направлены из резервного фонда правительства. В частности, 142 млрд рублей выделят на «Семейную ипотеку», 35,1 млрд рублей — на «Дальневосточную и арктическую ипотеку», порядка 269,8 млрд рублей — на «Льготную ипотеку». Как утверждается, дополнительное финансирование необходимо в том числе из-за повышения ключевой ставки Банком России.

Ранее сообщалось, что, по данным Центробанка, в минувшем месяце доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой составила 90%. В общей сложности в сентябре российские банки смогли выдать ипотечных кредитов на 373 млрд руб. (как по рыночным программам, так и по льготным).

Также ранее сообщалось, что Банк России принял решение временно отменить ограни­чение полной стои­мости кредитов (ПСК) по ипотеке.