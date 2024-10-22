Минстрой может сократить число парковочных мест у домов с 2026 года

В России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов.

Как пишут «Известия», изменить нормы по количеству таких мест на участках под многоэтажную застройку Минстрою поручили к декабрю 2025 года.

По данным газеты, в министерстве выразили надежду, что инициатива поможет снизить давление на транспортную сеть городов.

При этом отмечается, что для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных.

Летом в Подмосковье сообщили об увеличении числа поездок на автобусах.

Также сообщалось, что в Кемеровской области обсудили планы по модернизации трамвайного транспорта.