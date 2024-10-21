Назван московский район-лидер по подорожанию жилья

Арбат стал лидером среди локаций Старой Москвы по подорожанию элитного жилья на первичном рынке, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Intermark Городская Недвижимость». Так, в третьем квартале текущего года средняя цена за квадратный метр на Арбате выросла на 8,47% (до 1,71 млн рублей) в сравнении со вторым кварталом 2024 года.

Вторую строчку заняли Хамовники. Здесь средняя цена на один квадратный метр поднялась на 8,27% (до 1,57 млн рублей). Третье место досталось Пресненскому району, где цены выросли на 2,26% (до 948 тысяч рублей).

На четвертой позиции расположилась Якиманка с подорожанием «квадрата» на 2,08% (до 2,44 млн рублей). Закрыл пятерку рейтинга Тверской район с ростом цены на 1,76% (до 2,3 млн рублей).

Ранее руководитель направления «Циан.Аналитика» Алексей Попов рассказал, что квадратный метр в столичных новостройках вырос в цене на 1,5% за июль — сентябрь этого года. Он указал, что в ряде районов столицы из-за выхода на рынок новых квартир происходит некоторое удешевление жилья, но в целом динамика цен положительная.

Эксперт указал, что в последние три месяца становится больше районов, где можно зафиксировать заметное снижение цен — на 3% или более. В целом примерно в 60 районах цены не меняются, а в 10 — растут, резюмировал Попов.