Россияне назвали критерии комфортного жилья

Самым комфортным жильем россияне считают квартиру в новостройке на 3–8 этажах площадью 70–100 квадратных метров со свежим ремонтом. В квартире должна быть гардеробная, просторные кухня и ванная, выяснила страховая компания «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса (результаты есть у Банки.ру).

Большинство россиян отдает предпочтение новостройкам: квартиру в новых домах выбрали бы при покупке 58% респондентов, в то время как вторичка интересует 42%. Интересно, что значительная часть респондентов (43%) уже проживают именно в новых домах. Еще 26% продолжают обитать в хрущевках, 17% – в сталинках, а 14% – в брежневках.

Наиболее комфортными для проживания россияне считают этажи с третьего по пятый и с пятого по восьмой – за эти два варианта проголосовали по 25% опрошенных. 22% выбирают квартиры, расположенные выше 15 этажа, откуда можно любоваться панорамными видами города, и только по 14% хотели бы жить на двух нижних или 8–14 этажах.

Комфортная квартира должна быть достаточно просторной. 39% хотели бы иметь жилье площадью 70-100 квадратных метров, 38% - более 100 квадратных метров. 40% в квартире необходима гардеробная, 38% хотят просторную кухню, 30% - большую ванную комнату, 26% проголосовали за лоджию или балкон, 25% респондентов для комфорта нужна кладовка. 22% предпочли бы отдельные ванные для каждого члена семьи, а 19% важно наличие нескольких санузлов.

46% выбрали бы квартиру в новостройке с чистовой отделкой, 24% искали бы вторичку с хорошим ремонтом, а для 10% важен не только ремонт, но и наличие современной мебели. При одинаковой стоимости жилья 57% сделают выбор в пользу квартиры со свежей отделкой, пусть и расположенной далеко от центра, в то время как 43% респондентов предпочтут жилье ближе к центру города, даже если квартире требуется ремонт.

Россияне готовы переплатить за жилье в хорошем районе – 48% согласны добавить за локацию до 500 тысяч рублей, треть опрошенных – 500-700 тысяч, каждый пятый респондент – до 1 млн рублей.