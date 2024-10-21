В Москве резко упал спрос на ипотеку

В третьем квартале 2024 года в Москве зарегистрировали на 43% меньше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, чем во втором квартале. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

В общей сложности было заключено 14,82 тыс. договоров, говорится в материале. Также показатель третьего квартала этого года на 49% уступает значению июля — сентября 2023 года.

Доля ипотечных сделок в общем объеме ДДУ достигла в третьем квартале 48,9%. Так, уровень существенно снизился к такому же периоду прошлого года (на 13,7 п.п.).

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Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, в минувшем месяце доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой достигла 90%. Регулятор сделал финансовый анализ развития банковского сектора России за первый месяц осени. В общей сложности в сентябре российским банкам удалось выдать ипотечных кредитов на 373 млрд руб. (как по рыночным программам, так и по льготным).