"Домклик" внедрил нейросеть для подбора жилья

Платформа "Домклик" запустила новую опцию подбора жилья с помощью нейросетевой модели GigaChat.

Об этом сообщила пресс-служба "Сбера".

"Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно набрать в поисковой строке на главной странице текстовый запрос, например, "найти квартиру" и перейти во вкладку "Подобрать недвижимость с нейросетью". Еще один вариант - зайти сразу в чат поддержки и оттуда запустить ассистента", - говорится в сообщении.

Искусственный интеллект находит наиболее подходящие варианты в течение нескольких секунд. Число запросов к нему не ограничено, обращение можно неоднократно переформулировать. GigaChat позволяет сориентироваться в предложениях квартир в новостройках и на вторичном рынке, в вариациях комнат, таунхаусов, домов, нежилой недвижимости, земельных участков и гаражей.

Новая функция доступна авторизованным пользователям.