Назван вид льготной ипотеки, который чаще всего выбирали россияне

В минувшем месяце доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи ипотечных кредитов с господдержкой достигла 90%. Об этом говорится в отчете Банка России.

Регулятор сделал финансовый анализ развития банковского сектора России за первый месяц осени. В общей сложности в сентябре российским банкам удалось выдать ипотечных кредитов на 373 млрд руб. (как по рыночным программам, так и по льготным). Данный показатель на 0,9% ниже уровня августа, когда выдали жилищных кредитов на 375 млрд руб.

Вместе с тем наблюдаемые показатели выдачи сопоставимы со среднемесячными значениями первых четырех месяцев года — периода, когда рынок еще не был перегрет ожиданиями скорой отмены общей льготной ипотеки, а также изменения условий семейной и IT-ипотеки.

Ранее сообщалось, что регулятор отменяет ограничение полной стоимости кредита по ипотеке. Как указал ЦБ, это решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке.