Frank RG: ипотечные ставки в РФ в октябре достигли 24,8%

Ипотечные ставки в России в октябре 2024 года достигли 24,8%, минимальные находятся на уровне 19,7%. Об этом ТАСС сообщила старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова.

Аналитики оценили динамику двух первых недель октября по 14 число включительно (1-7 октября и 8-14 октября).

"За последнюю неделю по данным ежедневного мониторинга Frank RG минимальные ставки на рынке ипотеки в среднем выросли на 0,85 п.п. до 19,7%, максимальные на 1,25 п.п. до 24,8%", - сказала Филиппова.

По ее словам, по итогам двух недель октября (по 14 октября включительно) объем выдачи ипотеки в РФ составил 121,6 млрд рублей. В целом результат выдачи банков за этот период оказался на 32% ниже, в сравнении с аналогичным периодом сентября. "Причиной замедления спроса стал продолжающийся рост ипотечных ставок", - пояснила она.

В целом, после сворачивания льготных программ и продолжающего цикла повышения ставок ситуация на ипотечном рынке остается сложной, отмечают в Frank RG.