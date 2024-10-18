Китай не удержал цены на жилье от обрушения

Стоимость нового жилья в Китае падает 15-й месяц подряд. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Оно сослалось на официальные данные, которые показали, что цены на недвижимость в сентябре падали самыми быстрыми с мая 2015 года темпами. И это вопреки всем усилиям Пекина оживить данный сегмент экономики. В годовом выражении новое жилье в КНР упало в цене на 5,8 процента. Продажи недвижимости в январе-сентябре снизились на 17,1 процента.

Затянувшийся спад на рынке недвижимости Китая, на который когда-то приходилась четверть экономической активности страны, остается серьезным тормозом для экономики. Власти КНР пытаются исправить ситуацию, снижая ставки по ипотеке и смягчая ограничения на покупку жилья. Отчасти это позволило подстегнуть спрос в крупных городах.

«Объем продаж национальной недвижимости снизится примерно до 8,5-9 триллионов юаней в 2024 году и еще больше — до 8-8,5 триллиона юаней в 2025 году», — сказал аналитик S&P Global Ratings Эдвард Чан.

Отмечается, что в течение ближайших трех лет Китай потратит около 6 триллионов юаней (привлеченных за счет специальных казначейских облигаций), чтобы оживить экономику.

По информации Государственного статистического управления КНР, объем инвестиций в сферу недвижимости за семь месяцев упал в годовом исчислении на 10,2 процента, до 852 миллиардов долларов. А суммарная площадь сданных в эксплуатацию зданий, включая сектор жилой недвижимости, снизилась почти на 22 процента.

В мае Народный банк Китая пытался поправить положение, отменив общенациональную минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам и уменьшив размер первоначального взноса для покупателей жилья.