Выдача ипотеки на строительство дома в сентябре упала на 73 процента

Число кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за год упало на 73%. Об этом сообщает ДОМ.РФ.

В сентябре банки выдали 3,6 тыс. новых кредитов на индивидуальное жилищное строительство на 40 млрд руб., сообщают аналитики госкомпании. Это на 73% меньше по количеству и на 33% - по объему, чем годом ранее. Снижение показателей связано в том числе с завершением действия "Льготной ипотеки", на которую приходилась значительная доля выдач, отметили эксперты.

В то же время по сравнению с августом нынешнего года строительство частных домов оживилось - рост составил 16% за месяц.

"Рынок ИЖС постепенно адаптируется к новым требованиям, по которым "Семейная ипотека" с привлечением подрядчика доступна только при использовании счетов эскроу. При этом потенциал роста далеко не исчерпан и реализуется при полноценном переходе рынка ИЖС на механизм эскроу с 1 марта 2025 года", - считают в ДОМ.РФ.

За счет рекордных объемов кредитования в I полугодии совокупная выдача ипотеки на частное домостроение по итогам 9 месяцев значительно опережает прошлогодние показатели - выдано 97 тыс. кредитов на 540 млрд руб. Это на 32% больше по количеству и на 71% - по объему, чем в 2023 году.

На 1 октября портфель ипотеки на ИЖС достиг 1,1 трлн руб. (на 65% или на 448 млрд руб. больше, чем в начале года) и теперь составляет 5,8% от общего ипотечного портфеля.