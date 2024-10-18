ЦБ отменяет ограничения по полной стоимости ипотеки: что будет с рынком

Банк России принял решение временно отменить ограни­чение полной стои­мости кредитов (ПСК) по ипотеке. О том, что ждет рынок, рассказало издание Life.

Как отмечается, взять ипотеку станет более проблематично, так как со стороны банка вырастет ставка, со стороны ЦБ — увеличатся требования к макропруденциальным лимитам (соотношение платеж / доход в 60%). Эксперты прогнозируют рост цены жилья.

«По рынку ставка может вырасти практически до 30%, зато заработают новые льготные программы», - говорится в материале.

В выигрыше от принятой меры останутся люди, которые будут покупать недвижимость вообще без банковского кредита, ведь в этом случае расходы на банковскую комиссию не войдут в стоимость жилья, подчеркивают эксперты.

О том, что регулятор отменяет ограничение ПСК по ипотеке, стало известно 10 октября. Как указал ЦБ, это решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке.