Цена квартир «под ключ» в Москве поднялась на 120%

Цена квадратного метра квартиры «под ключ» за пять лет продемонстрировала рост на 120%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Аеон Девелопмент» и NF Group.

На первичном рынке премиальной недвижимости столицы только 17% квартир и апартаментов предлагают с финишной отделкой, 12% — с опцией white box и оставшиеся 71% — «в бетоне». Данная ситуация обусловлена значительным ростом цен на стройматериалы и корректировкой логистических цепочек, объясняют эксперты.

По итогам третьего квартала текущего года стоимость одного квадратного метра с чистовой отделкой в премиальном сегменте составляла 1,3 млн рублей, в формате white box — 940 тыс. рублей, «в бетоне» — 1,1 млн рублей.

«Для сравнения: пять лет назад цена квадратного метра в квартире «под ключ» находилась на уровне 583 тыс. рублей. Интересно, что форматы white box и без отделки стоили дороже — 777 тыс. и 584 тыс. соответственно», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что, по данным «Индекса цен на первичном рынке жилья» института жилищного развития «Дом.РФ», в России зафиксировано замедление роста цен на новостройки. В третьем квартале стоимость строящегося жилья в целом по стране повысилась на 0,9%, тогда как во втором квартале повышение оценивалось в 3,2%, в первом - в 2,2%.