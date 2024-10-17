Москвичи резко охладели к одному виду жилья

Спрос на малогабаритные лоты в столичных новостройках упал на 30 процентов. Об этом компании «Инком-Недвижимость».

К концу сентября москвичи резко охладели к студиям и однокомнатным квартирам: по данным агентства, показатель снизился с 70 процентов до 40. Покупатели переориентировались на лоты большей площади: согласно статистике, за три последних месяца интерес к двух- и трехкомнатным объектам вырос вдвое — с 30 процентов до 60.

Такую динамику аналитики связывают с отменой льготных программ жилищного кредитования. «Если при низких ипотечных ставках квартиры в новостройках нередко покупали "про запас", то сейчас — в связи с острой необходимостью решения жилищного вопроса», — говорится в исследовании. В большинстве своем это семьи с детьми, для которых требуется как минимум «двушка».

Вместе с тем в компании отмечают смещение спроса из Москвы в регион, что объясняется большим ценовым разрывом. Так, при средней цене «квадрата» в Старой Москве в 420 тысяч рублей жилплощадь в Подмосковье продается вдвое дешевле — 194 тысячи рублей за квадратный метр. При нынешних ипотечных ставках такая тенденция продолжится до конца года, уверены специалисты.

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Известно, что нововведение не касается апартаментов, которые не причисляются к жилому фонду. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке.