Региональный маткапитал разрешат тратить на возведение дома через эскроу-счет

Уральским семьям разрешат направлять региональный материнский капитал на строительство частных жилых домов с привлечением подрядчиков. А для защиты денег от недобросовестных фирм и мошенников будет применен механизм эскроу-счетов.

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Важную для уральских семей законодательную инициативу по поручению председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной рассмотрели депутаты на заседании комитета по социальной политике.

Сегодня областной маткапитал составляет 167 918 рублей. Его выплачивают жителям Свердловской области, воспитывающим трех и более детей, в том числе усыновленных. И направить эти средства можно, в том числе на строительство или реконструкцию частного дома, но есть важное условие: данные работы должны выполняться без привлечения специализированных организаций. Предлагаемые парламентариями изменения позволят привлекать к строительству и реконструкции объектов ИЖС на территории региона организации и предпринимателей, работающих по договорам строительного подряда с использованием эскроу-счетов. Это позволит, во-первых, повысить качество жилья, во-вторых, станет гарантией сохранности вложенных в стройку денег, ведь расчет со строителями будет осуществляться по завершении всех работ и не из рук в руки, а через банк.

"Наша задача - помочь семье защитить средства регионального материнского капитала от недобросовестных подрядчиков. Размещение средств на счете эскроу в банке - эффективный инструмент для решения этой задачи", - уточнил председатель комитета по социальной политики областного парламента Вячеслав Погудин.

Поскольку речь идет о расширении направлений расходования государственных средств, соответствующие изменения парламентарии внесут в региональный закон "Об областном материнском (семейном) капитале". Таким образом, у уральских семей появится возможность направлять и федеральный, и региональный маткапитал на строительство и реконструкцию частных домов с использованием эскроу-счетов.