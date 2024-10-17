Москвичи отвернулись от новостроек

За год спрос на недвижимость на первичном рынке Москвы упал почти вдвое. О том, что жители столицы отвернулись от такого жилья, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе местного управления Росреестра.

По данным специалистов, в сентябре 2024 года в Москве было зарегистрировано 10,1 тысячи договоров долевого участия, что на 44,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2023-го, когда показатель достиг 18,4 тысячи ДДУ. Что касается исключительно жилого сегмента, то по итогам девятого месяца текущего года интерес к покупке квартир в новостройках снизился на 53,2 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 6,37 тысячи сделок.

Между тем, отметили эксперты, количество ДДУ с жилой недвижимостью в сентябре относительно августа, наоборот, выросло — на 27,1 процента, до 5 тысяч договоров. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении жилой и нежилой недвижимости, вместе взятых — положительная динамика в этом случае составила 17,3 процента. Подобный рост спроса руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов связал с сезонной активностью покупателей на рынке жилья. Он отметил, что, несмотря на высокие ставки по ипотеке и ужесточению ее условий банками, застройщики смогли поддержать спрос таким образом, что число оформленных ДДУ выросло.

Ранее в октябре стало известно, что цена квадратного метра на первичном рынке Москвы в массовом сегменте за III квартал 2024 года снизилась на 4,2 процента.