Урал сохраняет высокие темпы строительства жилья, несмотря на санкции

В регионах УрФО за 9 месяцев 2024 года ввели свыше 7 млн квадратных метров жилой недвижимости.

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Это на 4,1 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента на Урале.

«Регионы Урала сохраняют высокие темпы строительства даже в условиях санкционного давления. Это говорит о четко выстроенных процессах как в самой отрасли, так и в системе управления», – заявил полпред президента в УрФО Артем Жога.

Уральский полпред добавил, что в строительной отрасли имеются и задачи, которые необходимо решать. Среди приоритетных он назвал повышение градостроительного потенциала, модернизация производственных мощностей строительных компаний, решение вопроса с дефицитом кадров, а также поддержка и развитие социнфраструктуры.

В регионах Урала сейчас возводят более тысячи жилых зданий, общая площадь которых составляет более 12 миллионов квадратных метров. Это на 2,5 миллиона квадратных метров больше, чем в октябре 2023 года.

Почти все строящиеся дома (99,6 %) финансируются через эскроу-счета.

Артем Жога также обратил внимание на работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. С сегодняшнего дня по информации, полученной из Единого реестра проблемных объектов, в Челябинской области стало на одно проблемное здание меньше: жилой дом готов к заселению.

Сейчас в списке проблемных домов осталось пять зданий. А в начале 2022 года их было 136.

Ранее ФедералПресс сообщал, что в Свердловской области наблюдается снижение интереса к покупке нового жилья. Об этом говорится в отчете Центрального банка. По мнению регулятора, причина — уменьшение количества ипотечных займов, выдаваемых клиентам. В августе 2024 года объем ипотечных кредитов достиг минимального значения за последние два года.