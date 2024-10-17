Стало известно, сколько стоят квартиры рядом с метро в Петербурге

В Северной столице 1 «квадрат» жилья рядом со станциями метро стоит в среднем 249,7 тыс. рублей.

Самая заметная разница между стоимостью жилья у подземки и в среднем по городу выявлена в Петербурге.

«В Петербурге самые дорогие квартиры в 10 минутах ходьбы от метро находятся возле центральных станций», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков 2ГИС.

Речь идет о станциях метро «Петроградская», «Чкаловская», «Достоевская» и «Маяковская». Самые дешевые квартиры у отдаленных станций – «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», уточняет РБК.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, о плюсах и минусах жизни в «районах-муравейниках» Северной столицы. Подобные кварталы стремительно развиваются, что часто ведет к проблемам граждан. Это, например, пробки и дефицит социальной инфраструктуры.