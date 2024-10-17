ЦБ видит замедление темпов роста ипотеки

Темпы выдачи ипотеки несколько замедлились после отмены массовой льготной программы, однако в целом рост может быть выше 12% - прогнозного диапазона, который регулятор закладывал как оценку сбалансированных темпов.

Об этом журналистам сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis-2024.