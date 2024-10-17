ЦБ видит замедление темпов роста ипотеки

Темпы выдачи ипотеки несколько замедлились после отмены массовой льготной программы, однако в целом рост может быть выше 12% - прогнозного диапазона, который регулятор закладывал как оценку сбалансированных темпов.
Об этом журналистам сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis-2024.
"Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнялись ее параметры, достаточно быстро восстановилась, сейчас динамика выдач семейной ипотеки даже соответствует первому кварталу этого года. <…> Темпы выдачи ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов. То есть, может быть, даже больше 12%", - сказала она.