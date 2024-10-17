Бывшее поместье Трампа сменило владельца

Бывшее поместье кандидата в президенты США Дональда Трампа в Коннектикуте сменило хозяина. Объект обошелся новому владельцу в рекордные 31,5 миллиона долларов (3,1 миллиарда рублей), пишет Wall Strret Journal (WSJ).

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На фоне дефицита элитной недвижимости в городе эта сделка стала самой дорогой за последний год. Этой обширной усадьбой экс-президент Соединенных Штатов владел в 1980-х, еще в браке с Иваной Трамп. После развода в 1990 году недвижимость осталась за бывшей супругой, где она воспитывала детей. Дом обрел нового собственника в 1998-м. Тогда поместье оценили в 15 миллионов долларов. Под началом другого хозяина здание переделали. В рамках двухлетней реконструкции фасад дома претерпел изменения, лишившись особенно вычурных элементов отделки. Нынешние хозяева подумывают о сносе исторического здания — решение будет принято через несколько месяцев. По мнению риелторов, выплаченной суммы достоин даже сам по себе участок.

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Роскошный особняк 1940 года постройки располагается в Гринвиче на берегу пролива Лонг-Айленд. На 1,9 тысячи квадратных метров разместилось восемь спален, домашний кинотеатр, крытый бассейн и помещения для обслуги. Еще один бассейн оборудован на заднем дворе площадью в 2 гектара, неподалеку от него имеются теннисный корт и поле для гольфа.

Усадьба увековечена и в мемуарах бывшей жены Трампа. В своей книге Ивана вспоминает, с каким упоением ее сыновья проводили время на побережье. По ее словам, мальчики проводили у воды больше времени, чем в самом доме. Кроме того, в мемуарах упоминается, что поместье было выбрано супругами после осмотра окрестной на вертолете.

Ранее на продажу выставили кондоминиум в башне Trump Tower, по соседству с которым находится пентхаус самого Дональда Трампа. Объект выставлен на продажу впервые за тридцать лет и предлагает вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк.