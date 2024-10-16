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"ЦИАН": аренда жилья в Москве подорожала на треть за лето

Арендные ставки в Москве с июня по сентябрь выросли на треть.

Стало известно, насколько в Москве подорожала аренда
© Газета.Ru

Об этом рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Отмена льготной ипотеки, заградительно высокие ставки по «обычным» кредитам, эффект высокой базы привели к снижению числа сделок и перераспределению спроса между сегментами рынка», — пояснил Попов.

Наибольший рост цен — 28% — зафиксирован в недорогих районах столицы. Лидерами стали Гольяново, Дмитровский, Соколиная гора и Метрогородок. Самые высокие ставки аренды — в Тверском (124 тыс. руб.), Пресненском (120 тыс. руб.) и Хамовниках (112 тыс. руб.).

Попов отметил, что с октября спрос возвращается к прежним показателям. За последние 30 дней цены на долгосрочную аренду одно- и двухкомнатных квартир снизились на 1%, до 71 тыс. и 126 тыс. руб. соответственно.

До этого стало известно, что Санкт-Петербург стал лидером по спросу на посуточную аренду жилья в сентябре, заняв 9% всех бронирований. На втором месте Москва с 8%. В пятерку популярных городов также вошли Казань, Ростов-на-Дону и Кисловодск.