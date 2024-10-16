Рост цен на новостройки в России приостановился

В России зафиксировано замедление роста цен на новостройки. В третьем квартале стоимость строящегося жилья в целом по стране повысилась на 0,9%, тогда как во втором квартале повышение оценивалось в 3,2%, в первом - в 2,2%, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «Индекса цен на первичном рынке жилья» института жилищного развития «Дом.РФ», с которым ознакомилась редакция.

Как отмечается, с начала года строящееся жилье в России выросло в цене на 6,4%, но в реальном выражении (без учета инфляции) — только на 0,6%. Специалисты объясняют замедление роста цен в июле — сентябре падением спроса после завершения льготной ипотеки.

Продажи в новостройках с отменой программы сократились вдвое, свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). На спад спроса на фоне высоких рыночных ставок указывают и другие участники рынка.

Ранее издание «МК» сообщило, что на первичном рынке Подмосковья зафиксирован дефицит многокомнатных квартир. Как отмечалось, в новостройках Московской области продают 43 тысячи квартир и апартаментов в 217 жилых комплексах. Из них число четырехкомнатных квартир на весь регион составляет лишь 201 - меньше 0,5% в общей структуре предложения, трехкомнатных — 3216 (7,5%).