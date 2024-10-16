В Подмосковье возник дефицит одного типа квартир

На первичном рынке Подмосковья зафиксирован дефицит многокомнатных квартир. Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, в новостройках Московской области продают 43 тысячи квартир и апартаментов в 217 жилых комплексах. Из них число четырехкомнатных квартир на весь регион составляет лишь 201 - меньше 0,5% в общей структуре предложения, трехкомнатных — 3216 (7,5%).

По словам управляющего партнера группы компаний «Ферро-Строй» Григория Ваулина, девелоперы теперь ориентируются на кредиты с государственной поддержкой, в этой связи предусмотрели мало больших квартир в своих проектах.

«Однако сейчас наблюдается повышенный спрос на просторное жилье в рамках семейной ипотеки. В наиболее выгодном положении находятся застройщики, которые учли намечающиеся тренды», — отметил собеседник.

Ранее издание «МК» со ссылкой на компанию «Метриум» сообщило, что самое недорогое жилье в сегменте «премиум» в Москве в сентябре - студия площадью 30 «квадратов». Ее стоимость составляет 15,3 миллиона рублей.