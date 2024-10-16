В «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Дом» для управления недвижимостью

Пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут управлять недвижимостью с помощью нового раздела «Дом», сообщает пресс-служба Сбера.

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В приложении можно добавить недвижимость вручную, отредактировать информацию или удалить лишний объект, а информация автоматически подтягивается из других разделов приложения.

Также в разделе «Дом» можно оплатить счет за ЖКУ, интернет, проверить платежи по ипотеке, оформить страховку и воспользоваться другими функциями.

Новый раздел будет доступен владельцам Android-смартфонов после обновления до версии 16.0, а возможность оплачивать ЖКУ в разделе «Дом» доступна и владельцам iPhone.