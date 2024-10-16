Названа сумма ипотечных кредитов, выданных с господдержкой в Москве

В январе – сентябре 2024 года в Москве было выдано почти 490 млрд руб. ипотечных кредитов с господдержкой.

Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Несмотря на то, что с июля 2024 года не действует льготная ипотека, а с августа для Москвы прекратила действие ИТ-ипотека, столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным ипотечным кредитам с господдержкой. Их объем в январе – сентябре 2024 года составил 487,9 млрд руб. – это 18,7% от общероссийского объема льготных ипотечных кредитов. Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму 2,6 трлн руб.», – приводятся в материале слова Ефимова.

Как уточняется, в сентябре 2024 года в Москве зарегистрировано 9 тыс. 620 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 0,9% превышает результат августа текущего года (9 тыс. 539). При этом средний показатель регистраций ипотек за месяц с начала года остался на уровне 9,9 тыс. сделок.

В январе – сентябре 2024 года управлением Росреестра по Москве было оформлено 88 тыс. 893 ипотечные сделки. Показатель уменьшился на 15,5% к аналогичному рекордному периоду прошлого года (105 тыс. 179), но вырос на 12% к январю – сентябрю 2022 года (79 тыс. 366).

«В квартальном разрезе число сделок с первичной и вторичной недвижимостью демонстрирует небольшой прирост. III квартал 2024 года (31 тыс. 107) превышает II квартал (31 тыс.) на 0,4% и I квартал (26 тыс. 786) на 16%. После июльского пика рынок продолжает адаптироваться к одновременному завершению программы льготного жилищного кредитования и повышению ключевой ставки. Осенний сезон при этом стартовал с умеренной динамики покупательской активности на ипотечном рынке столицы», – цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Как напомнили в пресс-службе, с 1 января 2025 года для банков начнет действовать стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, разработанный ЦБ РФ для минимизации распространения высокорисковых схем кредитования.