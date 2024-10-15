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В России принят закон об упрощенной регистрации хозяйственных построек

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о дачной амнистии, предполагающий введение упрощенного механизма для регистрации хозяйственных построек, передает РБК. Кроме того, инициатива также касается жилых домов блокированной застройки, рассчитанных на несколько семей.

Дачную амнистию распространят на бани и сараи
© ТАСС

Отмечается, что до этого момента упрощенная регистрация была доступна для жилых и садовых домов, однако под нее не попадали бани, сараи и летние кухни, расположенные на участках. Чтобы воспользоваться процедурой, необходимо выполнить два условия: постройки должны быть внесены в реестр до 1 января 2013 года, а у владельцев должно быть право собственности на участок, где они находятся.

В случае с двухсемейными домами речь идет о ликвидации проблемы, ставшей следствием распространенной практики в 1960–1970-х годах, когда семьям часто давали здания с общей стеной. Подчеркивается, что новый механизм распространяется на здания, которые были построены до 14 мая 1998 года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в России насчитывается 42 тысячи садоводческих и огороднических товариществ, но лишь 20% воспользовались дачной амнистией. Всего же, по его словам, под упрощенный механизм попали 15 млн объектов по всей стране.

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