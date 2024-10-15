Предсказано будущее рынка жилья в России

В ближайший год на рынке жилой недвижимости России ожидается коррекция цен на 5-10 процентов. Такое будущее предсказали эксперты рейтингового агентства АКРА, передает «РИА Новости».

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Снижение цен ожидается как на первичное, так и на вторичное жилье. Согласно прогнозам, после этого стоимость недвижимости начнет расти. Увеличение цен будет продолжаться в течение 12-18 месяцев.

В агентстве отметили, что рост средств на банковских счетах населения может быть связан с формированием отложенного спроса на жилье. Коррекцию цен на «первичку» сейчас сдерживают значительная разница между льготными и рыночными ставками по ипотеке и недавнее прекращение или изменение ряда льготных программ. В то же время цены на «вторичку» поддерживает ее сравнительно низкая стоимость по отношению к новым объектам и другие факторы, не связанные с размером ставок.

Ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали, что цены на новостройки в ближайшее время не вырастут.