Россияне придумали необычный способ покупки жилья на фоне дорогой ипотеки

В России зародился новый тренд в сфере покупки жилой недвижимости.

Об этом рассказал директор федерального комбината строительных материалов Денис Жалнин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, на фоне запретительно высоких ставок по рыночной ипотеке и ужесточения условия оформления жилищных кредитов, россияне стали всё чаще прибегать к совместной покупке квартир, пишут «Известия».

Как объяснили эксперт, покупка жилья в складчину особенно актуальна для тех, кто подпадает под условия льготной ипотеки, но не имеет достаточного объёма денежных средств для внесения первоначального взноса.

Именно такие покупатели ищут себе более обеспеченных компаньонов из числа тех, кто не подходит под условия различных оставшихся льготных программ. В будущем они хотят продать жильё, поделив деньги, или договориться о выкупе доли.

По словам специалиста, таким необычным образом россияне пытаются решать вопрос с накоплением средств на своё первое жильё в условиях дорогих жилищных кредитов, ставка по которым в российских банках превышает 20% годовых.

Как заявил Жалнин, граждане просто вынуждены искать подобные нетривиальные схемы приобретения недвижимости. Более того, он считает, что данный тренд будет усиливаться по мере повышения ставок и ужесточения выдачи кредитов.