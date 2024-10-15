В России предрекли падение цен на жилье

В ближайшие 12 месяцев цены на жилую недвижимость снизятся на 5-10%, после чего на горизонте более 12–18 месяцев они поднимутся. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на обзор рынка ипотечного кредитования в России.

Подчеркивается, что сейчас стоимость жилой недвижимости в целом стабильна. Также в обзоре говорится, что уверенное увеличение средств населения на счетах в банках может быть связано с формированием отложенного спроса на жилую недвижимость.

Возможная коррекция цены первичного жилья сдерживается значительной разницей между льготными и рыночными ставками и непродолжительным периодом времени, прошедшего после прекращения или изменения условий ряда льготных программ.

Подчеркивается, что поддержку ценам на вторичную недвижимость оказывает сравнительно низкая стоимость таких объектов по сравнению с жильем на первичном рынке.

В Подмосковье возник дефицит одного вида квартир

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на отчет аналитического сервиса DataFlat сообщило, что в Москве и Подмосковье в сентябре зафиксирован рост продаж новостроек в сравнении с уровнем августа. Показатель увеличился на 26%. Как отмечается, за первый месяц осени россияне совершили 10,1 тыс. сделок в строящихся многоквартирных домах против 8 тыс. в последний месяц лета.