Названа средняя ставка по ипотечным кредитам в России

В период с 7 по 13 октября средняя ставка по ипотеке на квартиры на первичном рынке в России достигла 23,08%. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Специалисты проанализировали рыночные ставки предложений топ-20 банков по выдаче жилищных кредитов. Указанного показателя ранее не фиксировали. Так, средняя ставка на новые квартиры повысилась на 0,75% пункта.

Вместе с тем средний процент на недвижимость на вторичном рынке -22,34%, что свидетельствует о завершении роста ставок.

Ставки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) сохранились на прежних уровнях: средняя ставка на приобретение готового дома достигает 22,62%, на строительство частного дома – 23,01%.

Ранее пресс-служба Альфа-банка анонсировала повышение с 11 октября первоначального взноса по семейной ипотеке и льготной ипотеке для IТ-специалистов. Он увеличится до 50,1%.