Где лучше: какой этаж лучше выбрать при покупке квартиры

Зачастую россиянам при выборе квартиры для покупки сложно определиться с тем, на каком этаже лучше жить. Портал «Банки.ру» дал ряд рекомендаций.

Минимизировать уличный шум позволит верхний этаж, начиная с седьмого, пишут авторы. Также подойдут средние этажи, отмечают они. На первых и вторых этажах слышны звуки, которые издают автомобили.

В вопросах вида эксперты рекомендуют отталкиваться от предпочтений. Если нравится быть ближе к деревьям и зелени, стоит выбрать низкий этаж. Этажи повыше подойдут тем, кто любит смотреть на панораму города, говорится в публикации.

Для тех, кому важно ощущать приватность и безопасность, целесообразно выбирать более высокие этажи, указывают специалисты. При этом для первого этажа коммунальные платежи могут быть ниже, чем для остальных, поскольку при стандартной разводке коммуникаций горячая вода идет снизу вверх. Так, на первом этаже напор воды сильнее и батареи горячее.

Эксперты отмечают, что воздух на верхних этажах чище, чем на первых. Это связано с тем, что в квартиру меньше попадают загрязнение с улицы, выхлопные газы и пыль. Однако с точки зрения пожарной безопасности у первых этажей больше преимуществ: в случае чего можно покинуть квартиру через окно, утверждают специалисты.

«Первые этажи часто лишены преимущества в виде балкона или лоджии, где можно проводить время в теплую погоду, хранить вещи или сушить одежду. В некоторых зданиях балконов может не быть даже у жителей второго этажа», - пишут авторы.

Также подчеркивается, что потолок квартиры на последнем этаже может протекать из-за прохудившейся кровли. Кроме того, на высоких этажах может не быть тени, и в жаркую погоду без кондиционера не обойтись.