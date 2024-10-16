$97.01+0.91105.68+0.19
Почта

Российские инвесторы не опасаются остановки биржевых торгов юанем

Действие продленной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра завершилось 12 октября. Некоторые финансисты ожидают, что это приведет к остановке биржевых торгов китайским юанем по аналогии с тем, как ранее на вторичный рынок перешел обмен долларов и евро. Однако опрошенные "РГ" эксперты не верят в этот сценарий, но отмечают, что даже если сбудутся негативные прогнозы, больших проблем у инвесторов от этого не возникнет.

Российские инвесторы не опасаются остановки биржевых торгов юанем
© Российская Газета

В рамках нынешней конъюнктуры российского валютного рынка юань является основным иностранным средством платежа и страховкой от снижения курса рубля - еще до остановки биржевых торгов долларом и евро доля китайской нацвалюты в общей структуре биржевого обмена установила исторический максимум в 53,4 процента.

По тем же причинам им пользуются физические лица даже несмотря на сравнительно невысокую доходность по номинированным в юане финансовым инструментам - речь идет преимущественно о банковских депозитах и корпоративных облигациях нескольких крупных российских компаний ("Русал", "Роснефть", "Южуралзолото", "ЕвроСибЭнерго", ГТЛК и прочие).

Все это делает вопрос о доступности торгов юанем крайне актуальным как для юридических, так и для физических лиц.

При этом, как прокомментировали для "РГ" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остановка торгов юанем не является страховым случаем в компетенции организации.

"Страховое возмещение по вкладам, в том числе валютным, АСВ выплачивает при наступлении в банке страхового случая.

В рамках нынешней конъюнктуры российского валютного рынка юань является основным иностранным средством платежа и страховкой от снижения курса рубля - еще до остановки биржевых торгов долларом и евро доля китайской нацвалюты в общей структуре биржевого обмена установила исторический максимум в 53,4 процента.

По тем же причинам им пользуются физические лица, даже несмотря на сравнительно невысокую доходность по номинированным в юане финансовым инструментам - речь идет преимущественно о банковских депозитах и корпоративных облигациях нескольких крупных российских компаний (РУСАЛ, "Роснефть", "Южуралзолото", "ЕвроСибЭнерго", ГТЛК и прочие).

Все это делает вопрос о доступности торгов юанем крайне актуальным как для юридических, так и для физических лиц. При этом, как прокомментировали для "РГ" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остановка торгов юанем не является страховым случаем в компетенции организации.

"Страховое возмещение по вкладам, в том числе валютным, АСВ выплачивает при наступлении в банке страхового случая. Страховым случаем является отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Страховое возмещение по валютным вкладам выплачивается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового случая", - объяснили в агентстве.

Сейчас юань является основным иностранным средством платежа и страховкой от снижения курса рубля

Подавляющее большинство банков, принимающих юаневые вклады от физлиц, не ответили на запрос "РГ" о том, как будут выплачиваться компенсации по таким депозитам в случае остановки торгов. Но в пресс-службе банка "Зенит" предположили, что при возникновении такой ситуации Центробанк даст разъяснения о порядке действий, которые обязательно будут учитывать интересы вкладчиков.

Начальник казначейства компании РосДорБанк Алексей Андросов добавил, что проблемы с конверсионными операциями по юаню начались еще в начале августа, и с тех пор валюта по сути имеет две котировки: внешнюю - для импортно-экспортных операций и внутреннюю, поддерживаемую российскими банками. Он также уверен, что проблем с покупкой и продажей юаней не возникнет ни у физических, ни у юридических лиц - особенно в отношении депозитов.

"Центральный банк продолжит устанавливать курс юаня, даже если он перестанет торговаться на Московской бирже, что маловероятно, - говорит Алексей Андросов. - Также будут установлены курсы по парам "доллар-рубль" и "евро-рубль", так как существует внебиржевой рынок с клирингом на Московской бирже. Центробанк видит эти операции и на их основании устанавливает курс".

Отвечая на запрос "РГ", аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отметил, что самой существенной проблемой в юаневых торгах остается то, что роль клирингового центра исполняет крупный китайский банк ICBC - после того, как выполнять такие операции отказался Bank of China. После прекращения действия лицензии OFAC нынешний клиринговый банк, входящий в пятерку крупнейших в Китае, также может прекратить операции с Мосбиржей, чтобы не столкнуться с блокировкой своих корсчетов в развитых странах по запросу властей США.

При реализации такого сценария, отмечает Александр Потавин, для рубля не останется биржевого ориентира, а котировки будут формироваться на основе довольно непрозрачного и волатильного межбанковского рынка. При этом несколько брокеров уже допустили или готовятся допустить своих клиентов к внебиржевым торгам юанем - их, как и прежде, можно будет хранить на брокерских счетах. Но операции вывода на банковский счет или обналичивания все равно не будут доступны.

Что касается номинированных в юане биржевых облигаций российских эмитентов, общий объем их размещения, по подсчетам главы направления анализа долговых рынков "Финама" Алексея Ковалева, составляет примерно 100 миллиардов юаней (около 1,3 триллиона рублей).

И хотя эта сумма может показаться незначительной на фоне общего объема российского рынка долговых бумаг в 45 триллионов рублей, стоит помнить, что отечественный рынок номинированных в юанях облигаций - один из крупнейших в мире после самого Китая, говорит Алексей Ковалев.

По этой категории биржевых инструментов главный вопрос - что будет с выплатой купонов и погашением самих бумаг (по некоторым из них это произойдет уже текущей осенью. - Прим. ред.) в случае остановки биржевых торгов китайской нацвалютой. Собеседник "РГ" уверен, что для таких операций будет применен механизм замещающих облигаций, как это было с долговыми бумагами в долларах и евро - они будут торговаться в рублях по курсу Центробанка.

Алексей Ковалев также отметил, что по некоторым юаневым выпускам бумаги уже обслуживаются не в юанях, а в рублях по курсу ЦБ - это связано с санкциями в отношении самих эмитентов. Но конкретные условия прописываются в публично доступных проспектах эмиссии, регистрируемых при размещении бумаг на рынке.

"РГ" обратилась в большинство крупнейших российских компаний, выпустивших юаневые облигации. Все, кроме РУСАЛа, не ответили на запрос, но анализ проспектов отдельных выпусков показал, что в каждом из них прописаны выплаты купонов и погашение основного долга в рублях по курсу Центробанка в случае остановки биржевых торгов юанем.

РУСАЛ был первой компанией, разместившей в России облигации, номинированные в китайской валюте. Выполнение обязательств перед держателями бумаг - безусловный приоритет для компании, - заявил в своем комментарии "РГ" директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков. - Хотя постоянное расширение санкций, в том числе вторичных - против лиц, работающих с российскими организациями и структурами - создает риски и высокий уровень неопределенности на рынке, РУСАЛ остается надежным эмитентом. Условиями всех выпусков облигаций РУСАЛа в юанях предусмотрена возможность выплат в рублях по курсу Центрального банка РФ на соответствующую дату".

Недвижимость
Алексей Гренков
Александр Потавин
Алексей Андросов
Алексей Ковалев
Bank ICBC
Банк России
РосДорБанк
Государственная транспортная лизинговая компания
Южуралзолото
Банк Зенит
Русал
Агентство по страхованию вкладов
Евросибэнерго
Роснефть
Московская биржа