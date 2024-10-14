Названа цена самой бюджетной квартиры премиум-класса в Москве

Самое недорогое жилье в сегменте «премиум» в Москве в сентябре - студия площадью 30 «квадратов». Ее стоимость составляет 15,3 миллиона рублей, сообщает «МК» со ссылкой на компанию «Метриум».

Данная студия расположена в строящемся жилом комплексе на востоке столицы, в трех станциях метро от Кольцевой линии. Срок сдачи - осень 2025 года. На второй строчке оказалась студия площадью 22,7 метра за 15,6 миллиона рублей на западе города, в 3-4 станциях от Кольцевой линии метро. Жилье находится в доме со сроком сдачи в конце 2027 года.

На третьем месте – квартира площадью 27,6 метра за 15,8 миллионов, которая расположена в Центральном округе, на расстоянии одной станции от Кольцевой линии метро. Срок сдачи дома - до конца 2026 года.

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Также в публикации говорится, что средняя стоимость квадратного метра квартир в Москве с июля по сентябрь включительно продемонстрировала рост на 2,8%, до 754 тысяч рублей. Объем предложения увеличился на 8,6%, спрос сократился на 13,6%.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group сообщили, что за январь-сентябрь 2024 года в столице удалось продать 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей. Данный показатель является самым высоким показателем как в денежном, так и в натуральном выражении.