Россиянам назвали лучшее время для аренды жилья

Выгоднее всего арендовать жилье, как правило, можно в начале лета. Лучшее время для поиска съемной квартиры россиянам назвал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Его слова приводит агентство Newsinfo.ru.

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Лучший дисконт, по словам специалиста, можно выбить в июне-июле.

«Если все-таки задача — найти хороший объект и задача — получить максимальную скидку, то это нужно делать как раз в начале летнего сезона — в июле и на перспективу дальнейшей аренды. Это будет самое оптимальное», — пояснил Ракута. Также ставки гораздо привлекательнее в пору новогодних праздников, в середине января и феврале, отмечает эксперт.

Стоимость закономерно реагирует на спрос, и динамику цен на рынке аренды можно было спрогнозировать в зависимости от сезона. Однако в последнее время покупательский интерес стал более подвержен изменениям ключевой ставки.

«Это правило работало все предыдущие годы. Сейчас за последние 1,5-2 года наблюдается обратная тенденция, когда уже сезонность не является каким-то фактором для снижения арендной ставки. У нас все зависит от ставки по факту», — поделился Ракута.

В такое нестабильное время прежние законы теряют свою силу.

Ранее Ракута дал советы по выгодной аренде жилплощади в Москве. Так, брокер констатирует, что сегодня найти экономный вариант в жилищном комплексе с хорошей транспортной доступностью невозможно. Разумнее сейчас не пренебрегать квартирами со старым ремонтом и вдали от метро.