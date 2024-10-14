Юрист обозначила главные риски покупки жилья на «вторичке»

Недвижимость на вторичном рынке стоит покупать, помня о некоторых нюансах, чтобы финансово себя обезопасить. Об этом рассказала юрисконсульт офиса «Академическое» ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

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Основные риски, по ее словам, связаны с приватизацией, которая могла состояться много лет назад с нарушениями. Эксперт подчеркнула, что по нынешнему законодательству, это может стоить покупателю квартиры.

Например, если из нее в свое время выписали детей, не наделив их долей в другом помещении, сделку могут признать недействительной. Если кто-то из жильцов отказался от приватизации, он сохраняет за собой пожизненное право пользования квартирой. Выписать его по суду в этом случае будет очень сложно.

Еще одним «подводным камнем» является использование материнского капитала для покупки жилья. В этом случае детей следует наделить долями, а при продаже их жилищные условия не должны стать хуже, чем были. За этим тоже лучше проследить покупателю, чтобы позже опека не признала сделку недействительной, посоветовала Киселева.

К другим опасным моментам юрист отнесла занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи и возможное банкротство продавца. В первом случае покупатель при расторжении сделки рискует получить только ту сумму, которая была прописана в документе, а во втором квартиру могут отобрать вовсе, если суд посчитает, что покупатель был осведомлен о проблемах продавца, а, значит, не может считаться добросовестным, передает агентство «Прайм».

Другой юрист Андрей Иванов сообщил, что перед приобретением недвижимости важно убедиться, что на нее не наложен арест. Эксперт предупредил, что, несмотря на трудности при продаже арестованной недвижимости, мошенники все еще могут воспользоваться этой ситуацией.