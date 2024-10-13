Депутат предупредил о новой опасной схеме приобретения недвижимости

Предложения быстрого и легкого заработка всегда заманчивы. Однако за обещаниями высоких доходов без усилий часто скрываются опасные финансовые схемы, способные не только лишить сбережений, но и погрузить в долговую яму.

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"Рассмотрим типичный пример такой схемы: некий риелтор или застройщик, как он представляется, предлагает "доходные дома", обещая ежемесячный доход в 100 000 рублей без вложений или возможность приобрести дом всего за 30 000 рублей в месяц. Звучит заманчиво, не так ли? Но давайте копнем глубже. Подобные предложения часто являются ничем иным, как современной версией финансовой пирамиды. Суть их проста: организаторы привлекают средства новых участников, чтобы выплачивать обещанные доходы предыдущим", - рассказал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ").

При этом пока приток новичков не иссякает, схема работает. Но рано или поздно она неизбежно рушится, оставляя большинство участников с пустыми карманами и разбитыми мечтами.

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Особую опасность представляют схемы, связанные с недвижимостью. Предложения "поменять квартиру на дом" или "инвестировать в строительство" могут звучать привлекательно, но часто скрывают за собой риск потери не только денег, но и крыши над головой, предупредил депутат.

Он отметил, что организаторы таких схем умело играют на эмоциях, создавая иллюзию уникальной возможности и срочности:

"Предложение ограничено, поторопитесь!". Они могут использовать сложные юридические конструкции, затрудняющие понимание реальных рисков.

"Что же делать, если вы столкнулись с подобными предложениями или, что еще хуже, уже стали их жертвой? Прежде всего, важно сохранять хладнокровие и критическое мышление. Если вы еще не вложили деньги, но задумываетесь об участии в подобной схеме, остановитесь и проведите тщательное исследование. Проверьте регистрацию и лицензии компании, поищите отзывы реальных людей, не связанных с организаторами. Не стесняйтесь консультироваться с независимыми экспертами - финансовыми аналитиками или юристами. Их профессиональный взгляд может уберечь вас от серьезных финансовых потерь", - советует парламентарий.

Если же вы уже стали участником такой схемы и подозреваете, что столкнулись с мошенничеством, действовать нужно быстро и решительно, добавляет Гаврилов.

"Первым делом прекратите все платежи и контакты с организаторами. Соберите все документы, связанные с вашим участием - договоры, квитанции, переписку. Эта информация может стать ключевой при обращении в правоохранительные органы. Следующий шаг - подача официального заявления в полицию. Не бойтесь этого шага, даже если вам кажется, что вы сами виноваты в своей доверчивости. Помните, что вы - жертва преступления, и закон на вашей стороне. Кроме того, ваше заявление может помочь предотвратить новые преступления и защитить других потенциальных жертв. Параллельно с обращением в полицию стоит связаться с финансовым омбудсменом или организациями по защите прав потребителей. Эти структуры могут предоставить вам дополнительную поддержку и консультации. В сложных случаях может потребоваться помощь профессионального юриста для защиты ваших интересов в суде", - уточнил депутат.

Важно понимать, что восстановление после участия в финансовой пирамиде - это не только вопрос возврата денег, но и сложный психологический процесс. Многие жертвы испытывают чувство стыда, вины, потери доверия к людям. "Не стесняйтесь обращаться за психологической поддержкой, если чувствуете, что она вам необходима", - добавляет Гаврилов.