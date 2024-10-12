Построить частный дом в России стало еще дороже

Средняя стоимость строительства частного дома в России по итогам сентября выросла до 5,8 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

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Для сравнения: в августе показатель составлял 5,38 млн рублей. При этом цена проекта частного дома на рынке и вовсе достигла 7,5 млн рублей.

Выдача ипотеки на ИЖС значительно снизилась по сравнению с летом. Так, новые выдачи занимают всего около 3% от жилищных кредитов в России против 15% в июне.

Многие россияне хотели бы переехать из квартиры в частный дом. В этом признались около 70% опрошенных. При этом каждый десятый из них заявил, что планирует осуществить эту мечту до конца 2024 года. В настоящий момент каждый седьмой россиянин проживает в квартире площадью не более 30 квадратных метров.